Winterspiele in Peking : Das war die Olympia-Nacht

Am vorletzten Wettkampftag bei Olympia macht der heftige Wind allen zu schaffen. In der Halfpipe stürzen einige Athleten, der Mixed-Teamevent der alpinen Skirennfahrer wird abgesagt.

Francesco Friedrich hat Kurs auf sein viertes olympisches Bob-Gold genommen. Vor den entscheidenden Läufen am Sonntag liegt er drei Hundertstelsekunden vor seinem deutschen Teamkollegen Johannes Lochner. Friedrichs Anschieber Thorsten Margis wird deutsche Fahnenträger bei der Schlussfeier. Und was war sonst noch wichtig in der Olympia-Nacht? Wind-Chao...

