Tennis-Grand-Slam-Turnier : Debütantinnen-Ball: Vier Halbfinal-Premieren bei French Open

Es ist das Turnier der Überraschungen bei den Damen. Als letzte Favoritin erwischte es im Viertelfinale die Titelverteidigerin. So wird es auf jeden Fall eine Premieren-Siegerin in Paris geben.

Paris | Das Halbfinale bei den French Open in Paris wird am Donnerstag zum Debütantinnen-Ball. Tamara Zidansek gegen Anastasia Pawljutschenkowa und Barbora Krejcikova gegen Maria Sakkari - wer vor dem Turnier auf diese Paarungen in der Vorschlussrunde getippt hätte, wäre jetzt ein reicher Mensch. Mit der Titelverteidigerin Iga Swiatek schied die letzte Fav...

