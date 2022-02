Eishockey : DEL ändert wegen Corona-Krise Abstiegsregel

In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) droht in dieser Saison doch nur einem Club der Abstieg.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sei die Regelung angepasst worden, und es werde keinen zweiten Absteiger geben, teilten die DEL und die DEL2 mit. Darauf habe man sich in Gesprächen geeinigt. Der Aufstieg des Meisters aus der Zweiten Liga sei aber weiter möglich. Weil der eigentlich wieder eingeführte Abstieg in der vergangenen Saison aufgrund der Co...

