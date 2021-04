Deutsche Eishockey Liga : DEL-Playoffs starten überraschend: Favoriten vor dem Aus

Das ungewohnt kurze Saison-Format könnte den Favoriten in der DEL in den Playoffs zum Verhängnis werden. Nach überraschenden Auftakt-Niederlagen stehen die Titelfavoriten früh unter Druck.

Neuss | In der Deutschen Eishockey Liga stehen alle Favoriten vor dem schnellen Playoff-Aus. Nach den Adler Mannheim verloren am Dienstagabend auch der EHC Red Bull München und die Eisbären Berlin jeweils überraschend den Auftakt in die Viertelfinalserien. Vor allem das deutliche 1:4 (0:2, 1:2, 0:0) des dreimaligen Meisters München gegen ERC Ingolstadt ...

