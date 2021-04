Eishockey : DEL startet wieder in die Playoffs

Im Schnelldurchlauf will die DEL bis spätestens 7. Mai einen Meister küren. Die Adler Mannheim und der EHC Red Bull München starten als klare Favoriten in die Playoffs. Oder gibt es Überraschungen?

Neuss | Erstmals seit 2019 werden in der Deutschen Eishockey Liga wieder Playoffs ausgetragen - in dieser Saison auch ohne Zuschauer. Im vergangenen Jahr hatte die DEL die Spielzeit nach der Hauptrunde noch coronabedingt abgebrochen, ohne einen Meister zu küren. Doch in dieser Saison ist vieles anders. Erst ein gehöriger Gehaltsverzicht der Spieler machte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.