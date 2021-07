Halbfinal-Einzug : Der neue Heilige: Spanien-Keeper hat es geahnt

Sein zwölftes Länderspiel hat ihn in Spanien zum Fußball-Heiligen gemacht: Unai Simón. Jetzt will er nur noch eines: Diesen Titel.

Sankt-Peterburg | Unai Simón übte schon mal für den Jubel mit der Europameisterschafts-Trophäe. Hüpfend hielt Spaniens neuer Torwart-Held und Elfmeter-Entschärfer seinen Pokal als „Star of the Match“ in den Händen und reckte die Arme nach oben in der Kabine des St. Petersburger WM-Stadions. Seine Mitspieler jubelten, Unai Simón schrie seine Freude heraus. „Grande Un...

