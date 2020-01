Nationale Serie : Deutsche Beach-Tour 2020 mit neun Stationen

Die nationale Beachvolleyball-Serie macht in diesem Jahr in neun Orten Station, dabei wird es vier Stadt- und fünf Strandturniere geben.

15. Januar 2020, 17:46 Uhr

Tourpremiere feiert Konstanz am Bodensee (26. bis 28. Juni), ein Comeback gibt es für Jena (3. bis 5. Juli). Den Auftakt zur größten Beachvolleyball-Tour Europas gibt es vom 8. bis 10. Mai in Münster. Das Saisonfinale ist vom 3. bis 6. September mit den deutschen Meisterschaften angesetzt, die traditionell in Timmendorfer Strand ausgetragen werden.