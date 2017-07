Erstes Gold für Frankreich : Deutsche Freiwasserschwimmer im WM-Mittelfeld

vergrößern 1 von 1 Foto: Zsolt Szigetvary 1 von 1

Ohne Vize-Weltmeister Rob Muffels haben die deutschen Freiwasserschwimmer bei der ersten WM-Entscheidung erwartungsgemäß nicht in den Kampf um die vorderen Plätze eingreifen können.

Die in dieser Disziplin unerfahrenen Ruwen Straub aus Würzburg und Marcus Herwig aus Magdeburg mussten sich im Rennen über fünf Kilometer beim Sieg des Franzosen Marc-Antoine Olivier mit über 40 Sekunden Rückstand jenseits der Top 25 einreihen. Der anfänglich führende Straub wurde 28., Herwig bei seinem ersten internationalen Großereignis 26.

«Beide haben abgerufen, was wir erwartet haben», sagte Bundestrainer Stefan Lurz nach dem Auftritt der zwei «unerfahrenen Grünschnäbel». «Vielleicht wäre der eine oder andere Platz besser drin gewesen, aber man muss Erfahrung bekommen. Ein Platz im Mittelfeld ist okay.»

Die erste Goldmedaille der bis zum 30. Juli andauernden Titelkämpfe in Ungarn holte sich Olivier. Der Olympia-Dritte über zehn Kilometer gewann am Samstag in Balatonfüred nach 54:31,4 Minuten knapp vor dem Italiener Mario Sanzullo. Bronzemedaillengewinner Timothy Shuttleworth aus Großbritannien hatte bei guten Bedingungen schon über zehn Sekunden Rückstand.

Straub schwamm mit viel Mut gleich an die Spitze des Feldes. Der 23-Jährige und andere Beckenschwimmer machten Tempo, um Druck auf die im Freiwasser erfahreneren Athleten zu machen. «Ich habe mich am Anfang gezeigt», sagte der Bankkaufmann. «Vielleicht war es auch etwas zu forsch angegangen.»

Der 21-jährigen Herwig klagte nach den Renn-Strapazen über Kopfschmerzen und Schwindel. «Das war ein sehr, sehr hartes Rennen. Ich musste viel einstecken, ich habe das noch nie so erlebt», sagte der Magdeburger, dessen Lippe etwas abbekommen hatte.

Am Sonntag (10.00 Uhr) sind die Damen auf dem Plattensee an der Reihe. Dann springen Angela Maurer und Finnia Wunram beim Rennen über die olympischen zehn Kilometer ins Wasser.

von dpa

erstellt am 15.Jul.2017 | 12:30 Uhr