Europameisterschaft : Deutsche Hockey-Damen besiegen England in EM-Vorrunde

Die deutschen Hockey-Damen haben bei der EM in Amsterdam ihren ersten Sieg eingefahren.

Amstelveen | Der Weltranglisten-Vierte setzte sich im zweiten Gruppenspiel mit 2:0 (1:0) gegen England durch. Sonja Zimmermann (8. Minute/Strafecke) brachte die Deutschen in Überzahl in Führung, ehe die erst 18-jährige Jette Fleschütz (32.) erhöhte. Zuvor war ein Treffer von Charlotte Stapenhorst (20.) im Videobeweis aberkannt worden. Für den Halbfinaleinzug be...

