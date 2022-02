Olympische Winterspiele : Deutsche Skirennfahrer im Finale des Mixed-Teamevents

Die deutschen Skirennfahrer haben zum Abschluss der Olympischen Winterspiele in China doch noch die ersehnte Medaille gewonnen. Im abschließenden Mixed-Teamevent in Yanqing stehen sie am Sonntag im Finale und haben zumindest Silber damit schon sicher.

Letzter Gegner des Quartetts aus Emma Aicher, Lena Dürr, Alexander Schmid und Linus Straßer ist Österreich. Zuvor hatten sie sich gegen Schweden, Titelverteidiger Schweiz und die USA durchgesetzt. Der Wettbewerb war wegen Windes um einen Tag verschoben worden. Doch auch am Schlusstag wehten teils heftige Böen am Xiaohaituo Mountain. Zuvor waren die bes...

