3:1 gegen Belgien : Deutsche Volleyballer mit erfolgreicher EM-Generalprobe

Die Mannschaft von Trainer Andrea Giani bezwang in Bremen Belgien um den früheren deutschen Nationalcoach Vital Heynen mit 3:1 (25:18, 25:23, 22:25, 28:26) und sammelte Selbstvertrauen für die anstehende Endrunde. In der EM-Vorbereitung hatte Gianis Team zuvor schon zwei 3:1-Siege gegen Finnland geholt. Punktbeste Spieler gegen Belgien waren Georg Grozer (30), Christian Fromm (15) und Tobias Krick (12).

Die DVV-Auswahl um Kapitän Lukas Kampa trifft in der Vorrunde in Stettin zunächst am Freitag (20.30 Uhr) auf Italien, den Silbermedaillengewinner von Rio. Tschechien am Sonntag (20.30 Uhr) und die Slowakei am Montag (17.30 Uhr) sind die weiteren Gegner in Staffel B. Nur die Gruppensieger erreichen direkt das Viertelfinale. Die Zweit- und Drittplatzierten der Vorrundengruppen bestreiten die Achtelfinals.

erstellt am 19.Aug.2017 | 22:12 Uhr