3:0 gegen Slowenien : Deutsche Volleyballerinnen feiern Auftaktsieg

Koslowski hatte das Duell im Vorfeld als «Schlüsselspiel» bezeichnet. Und auch Christian Dünnes, der neue Sportdirektor des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV), hatte das Team von Trainer Alessandro Chiappini neben Finnland und Frankreich zu den Gegnern gezählt, «gegen die man verlieren kann». Doch vor nur 155 Zuschauern im Centro Cultural hatten die DVV-Frauen um die Topscorerin Louisa Lippmann (21 Punkte) die Partie die meiste Zeit über im Griff.

Nächster Gegner in dem Sechser-Turnier, aus dem heraus nur das Siegerteam das direkte Ticket für die Endrunde 2018 in Japan löst, ist am Donnerstag Estland.

Frauen-Nationalmannschaft

WM-Qualifikation, Frauen

von dpa

erstellt am 31.Mai.2017 | 18:58 Uhr