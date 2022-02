Vorrunde : Deutsches Davis-Cup-Team ohne Zverev nach Brasilien

Die deutschen Tennis-Herren müssen in ihrem Davis-Cup-Erstrundenspiel in Brasilien erneut auf Alexander Zverev verzichten.

Der Olympiasieger steht für die Partie in Rio de Janeiro am 4./5. März nicht zur Verfügung, wie der Deutsche Tennis Bund am Freitag mitteilte. „Ich bin traurig, die Davis-Cup-Vorrunde in Brasilien zu verpassen. Leider passen Ort und Zeitpunkt mit zwei bevorstehenden Masters-Turnieren auf einem anderen Kontinent und Belag nicht in meinen Turnierplan“, s...

