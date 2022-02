Ski nordisch : Deutsches Langlauf-Team im Sprint besiegt

Das deutsche Langlauf-Team hat den Medaillenschwung von den Olympischen Winterspielen in Peking nicht ins erste folgende Rennen im Weltcup mitnehmen können.

Bei den Sprints in der freien Technik schieden in Lahti alle deutschen Starterinnen vor dem Finale aus. Coletta Rydzek schied als Letzte im Halbfinale aus und wurde Zwölfte. Die Teamsprint-Olympiasiegerinnen Katharina Hennig und Victoria Carl hatte es bereits im Viertelfinale erwischt. Die Tagessiege in Finnland eroberten die Schwedin Jonna Sundling, d...

