Coronavirus : Deutschland-Achter verlegt Trainingslager

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus in Italien hat der Deutschland-Achter sein geplantes Trainingslager nach Portugal verlegt.

Avatar_prignitzer von dpa

25. Februar 2020, 18:04 Uhr

Die Athleten des Paradebootes des Deutschen Ruderverbandes (DRV) werden nicht wie geplant in Garivate in der Lombardei trainieren, wie Bundestrainer Uwe Bender und die Verantwortlichen entschieden. Stattdessen reist das Team vom 6. bis 23. März nach Lago Azul in Portugal.

«Die Situation vor Ort und die Unsicherheit über die Entwicklung lassen nur einen Schluss zu: Dort können wir nicht hinfahren, das können wir nicht verantworten», sagte Bender. Italien ist aktuell das Land mit den meisten erfassten Coronavirus-Fällen in Europa.