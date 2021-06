70. Geburtstag : DFB-Vize Ratzeburg: „Natürlich war ich öfter enttäuscht“

Hannelore Ratzeburg ist seit vielen Jahren die einzige Frau im DFB-Präsidium. Mit der Altersgrenze von 70 Jahren scheidet sie aus und sagt, der Verband habe „noch unendlich viel zu arbeiten, weil die Mühlen langsam mahlen“.

Frankfurt am Main | Hannelore Ratzeburg würde sich freuen, wenn künftig eine Frau an der Spitze des krisengebeutelten Deutschen Fußball-Bundes steht. „Aber nicht mit dem Argument, die Männer haben es an die Wand gefahren, jetzt soll es eine Frau richten“, sagt die Hamburgerin. Im Interview der Deutschen Presse-Agentur kurz vor ihrem 70. Geburtstag äußert sich die DFB-...

