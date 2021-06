Grand-Slam-Turnier : Die beiden Deutschen Otte und Masur im Wimbledon-Hauptfeld

Die deutschen Tennisprofis Oscar Otte und Daniel Masur haben es noch in das Hauptfeld von Wimbledon geschafft.

London | Beide gewannen in London auch ihr jeweils drittes und entscheidendes Match in der Qualifikation für das dritte Grand-Slam-Turnier der Saison. Der im vorigen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausgefallene Rasenklassiker beginnt am 28. Juni. Otte schaffte die Teilnahme durch ein 7:6 (8:6), 6:3, 6:3 über den Japaner Yasutaka Uchiyama. Bei den French Open...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.