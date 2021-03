Beachvolleyball : Die besondere Olympia-Mission von Ludwig/Kozuch

Nach dem jüngsten Welttour-Turnier der Beachvolleyballer hat es mehr als ein Dutzend positive Corona-Tests gegeben. Für das Nationalteam Ludwig und Kozuch bleibt die Olympia-Mission schwierig.

Hamburg | Noch schuften Laura Ludwig und Margareta Kozuch in der Hamburger Beach-Halle Am Dulsbergbad. Die Olympiasiegerin von Rio de Janeiro 2016 und ihre Partnerin brauchen weiter viel Geduld und Optimismus, um ihren gemeinsamen Traum von olympischem Edelmetall in Tokio Wirklichkeit werden zu lassen. Gerade wurden nach dem ersten Welttour-Turnier nach eine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.