Formel 1 : Die Lehren aus dem Großen Preis von Monaco

Ein Rennen, das die befürchtet wenigen Überholmanöver bringt. Dennoch schreibt der Klassiker in Monte Carlo wieder reichlich Geschichten. Mit den beiden deutschen Piloten, aber auch mit den beiden WM-Rivalen und noch einigen mehr.

Monaco | Beim Branchenführer herrschte Frust. Ein Auto nicht im Ziel, das andere nur auf Platz sieben. Und das bedeutete für Superstar Lewis Hamilton den Verlust der WM-Führung. Vier Punkte ist nach dem Großen Preis von Monaco der siegreiche Max Verstappen nun vor dem Mercedes-Fahrer. In zwei Wochen geht das packende Duell weiter. Was in Monte Carlo aber au...

