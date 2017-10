Weltcup in Doha : Diener siegt erneut - Wenk schwimmt auf Platz zwei

Rückenschwimmer Christian Diener hat beim Schwimm-Weltcup in Doha zwei weitere Siege gefeiert. Der 24 Jahre alte Potsdamer gewann nach seinem erfolgreichen Abschneiden am Vortag mit Platz eins auf der 100-Meter-Strecke am Donnerstag jeweils über 50 Meter und 200 Meter auf der Kurzbahn.