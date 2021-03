Tennis-Weltrangliste : Djokovic löst Federer als Rekordhalter ab

Vor dem Comeback von Roger Federer wird Novak Djokovic mit nun 311 Wochen an der Spitze der Tennis-Weltrangliste auch offiziell Rekordhalter vor dem Schweizer.

Melbourne | Der 33 Jahre alte Serbe löste seinen Rivalen bei dieser Bestmarke ab. Derzeit führt er das Ranking mit einem deutlichen Vorsprung vor dem Spanier Rafael Nadal an. Djokovic war erstmals am 4. Juli 2011 die Nummer eins der Tennis-Welt geworden. Dass der serbische Profi über den 8. März hinaus an der Spitze stehen und den Rekord brechen würde, hatte d...

