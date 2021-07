Offener Brief des Dachverbands : DOSB fordert: „Gleichstellung in der Sportberichterstattung“

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat in einem Offenen Brief die Benachteiligung von Athletinnen gegenüber männlichen Kollegen in der Sportberichterstattung kritisiert und ein Umdenken angemahnt.

Frankfurt am Main | „Ungeachtet der Leistungen von Sportlerinnen werden die Inhalte von (Sport-)Medien immer noch vom Männersport dominiert“, heißt es unter anderem in dem Schreiben der Dachorganisation des deutschen Sports. Der DOSB regte in dem Offenen Brief an den BDZV (Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V.), den ARD-Vorsitz, den ZDF-Intendanten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.