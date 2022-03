Sportpolitik : DOSB legt Soforthilfefonds für ukrainische Sportler auf

Der Deutsche Olympische Sportbund und die Deutsche Sporthilfe haben einen Soforthilfefonds für ukrainische Sportler und Sportlerinnen aufgelegt.

Nach einem Präsidiumsbeschluss stellt die Dachorganisation dafür einen Grundstock in Höhe von 100.000 Euro zur Verfügung, wie der DOSB am Freitag in Frankfurt/Main mitteilte. „Der Sport darf sich nicht nur solidarisch erklären, sondern muss angesichts der humanitären Katastrophe auch unmittelbare Unterstützung leisten“, sagte Präsident Thomas Weikert. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.