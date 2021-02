Nachwuchssorgen im Sport : DOSB-Leistungssportchef: Leistungsdelle durch Corona

Der Deutsche Olympische Sportbund befürchtet negative Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Nachwuchs im Sport.

Frankfurt am Main | „Wir wissen, dass sich die Mitgliederzahlen in den Vereinen wegen der fehlenden Angebote in der Pandemie-Zeit reduzieren, vor allem auch für Kinder und Jugendliche“, sagte Dirk Schimmelpfennig, Vorstand Leistungssport im DOSB, der Deutschen Presse-Agent...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.