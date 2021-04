European Tour : Drei Bälle im Wasser: Golfer Kieffer verspielt Premierensieg

Bitterer Tag für Golfprofi Maximilian Kieffer. Im Stechen um den Titel der Austrian Open landen drei Bälle im Wasser. Der Sieger war schon einmal Spielverderber für einen deutschen Star.

Moosbierbaum | Als auch der dritte Ball vom Maximilian Kieffer am fünften Extra-Loch des Stechens im Wasser landete ließ der Golfprofi im Diamond Country Club in der Nähe von Wien enttäuscht die Schultern hängen. In seinem 216. Turnier war der 30 Jahre alte Düsseldorfer erneut ganz dicht dran an einem Premierensieg auf der European Tour - wie schon 2013. Dieses M...

