Triathlon : Drei deutsche Ironman-Champions bei Challenge Roth

Beim Triathlon-Klassiker in Roth kommt es auch in diesem Jahr wieder zu einem Treffen der Hawaii-Champions.

Neben dem zweimaligen Ironman-Weltmeister Patrick Lange führen Sebastian Kienle, WM-Gewinner von 2014, und Anne Haug, Weltmeisterin von 2019, das namhafte Starterfeld am 3. Juli an. Das gaben die Veranstalter am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Nürnberg bekannt. Zudem werden auch der amerikanische Top-Athlet Sam Long, WM-Zweiter über die Halbdis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.