Volleyball : Dresdener SC vor Finale: „Sind gefühlt spielunfähig“

Die Teilnahme des sechsmaligen Pokalsiegers Dresdner SC am diesjährigen Finalspiel gegen Allianz MTV Stuttgart steht nach einem massiven Corona-Ausbruch weiter in Frage.

„Wir haben alles dafür getan, Infektionen zu verhindern. Deshalb ist es extrem bitter. Gefühlt sind wir spielunfähig und es sieht nicht gut aus“, sagte DSC-Geschäftsführerin Sandra Zimmermann vor dem Spiel am Sonntag in Mannheim. Nachdem bei den Elbestädterinnen mehrere Corona-Fälle aufgetreten waren, hatte die Volleyball-Bundesliga (VBL) am Montag mi...

