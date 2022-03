Ski Alpin : DSV-Team bei Mixed-Wettbewerb in Frankreich auf Rang drei

Das deutsche Ski-Team ist beim alpinen Saisonfinale in Frankreich auf Platz drei im Mixed-Wettbewerb gefahren.

Das stark ersatzgeschwächte Quartett um Slalom-Spezialistin Lena Dürr setzte sich im kleinen Finale der Parallelrennen in Meribel mit 3:1 gegen Weltmeister Norwegen durch. Nach einem souveränen Erfolg über Italien waren die Deutschen im Halbfinale am späteren Sieger aus der Schweiz gescheitert. Rang zwei ging an Olympiasieger Österreich. „Es war wie im...

