WM in Oberstdorf : „Ein Sauhund vor dem Herrn“: Schlickenrieder lobt Kläbo

Die dritte Goldmedaille von Langlauf-Star Johannes Kläbo verblüffte Deutschlands Teamchef Peter Schlickenrieder vollends.

Oberstdorf | „Er ist einfach ein Sauhund vor dem Herrn“, sagte der 51-Jährige, nachdem der Norweger Kläbo in der Staffel über 4x10 Kilometer einen großen Vorsprung verbummelte, um auf den letzten Metern gnadenlos zuzuschlagen und seinem Team Gold zu sichern. „Die Coolness zu haben, sich mit so einem Vorsprung auflaufen zu lassen. Das war mir vom ersten Meter we...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.