Vor Hongkong : Ein Toter nach Kollision bei Volvo Ocean Race

Das Volvo Ocean Race ist von einem Todesfall überschattet worden. Bei einer Kollision zwischen einem Fischerboot und der Rennyacht des Segel-Teams Vestas 11th Hour Racing vor Hongkong kam ein chinesischer Fischer ums Leben.

von dpa

20. Januar 2018, 11:12 Uhr

Die anderen neun Besatzungsmitglieder wurden von einem anderen Schiff gerettet, teilte die Leitung des Volvo Ocean Race mit. Die Yacht war um etwa halb zwei Uhr morgens (Ortszeit) mit dem Fischerboot in internationalen Gewässern zusammengestoßen. Von der dänisch-amerikanischen Besatzung der Yacht wurde niemand verletzt. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar.

Die Vestas 11th Hour Racing lag zum Zeitpunkt des Unglücks an zweiter Stelle der Etappe. Sie gab nach dem Unfall auf und erreichte den Zielhafen Hongkong mit Motorhilfe.

In der Gesamtwertung des Meeres-Marathons um die Erde führt nach der vierten von elf Etappen weiter das spanische Team Mapfre, das Honkong als Vierter erreichte, vor dem chinesischen Dongfeng Race Team (2. in Hongkong) und dem Team Vestas 11th Hour Racing. Etappensieger Sun Hung Kai / Scallywag rückte auf Platz vier vor.

Das Rennen wird am 1. Februar mit einem 100-Seemeilen-Sprint von Hongkong in die chinesische Hafenstadt Guangzhou und zurück fortgesetzt. Die Regatta, bei der die Teilnehmer 45 000 Seemeilen um die Welt segeln, findet alle drei Jahre statt. Sie begann am 22. Oktober im spanischen Alicante und endet im Juni in Den Haag in den Niederlanden.