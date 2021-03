Mannschaftswettbewerb : „Ein Traum“: Deutsche Skispringer triumphieren mit WM-Gold

Die Heim-WM endet für die deutschen Skispringer fulminant mit der zweiten Goldmedaille. Karl Geiger schafft etwas, was zuletzt Martin Schmitt vor 20 Jahren gelungen war. Für Severin Freund ist der Titel nach langer Leidenszeit „absolut mega“.

Oberstdorf | Völlig euphorisch tanzten die deutschen Skispringer einen wilden Pogo, der Stadionsprecher heizte die Volunteers an wie die im Normalfall 25.000 Fans in einem vollen Stadion: Angeführt von Markus Eisenbichler und WM-Gigant Karl Geiger haben sich die Flugkünstler bei den Heim-Titelkämpfen erneut zu Team-Weltmeistern gekrönt. „Ich bin so stolz auf di...

