Skispringen : Eisenbichler auf dem Podest - Kobayashi knapp vor Geiger

Skisprung-Weltmeister Markus Eisenbichler hat beim ersten Einzel am Holmenkollen in Oslo einen Podestplatz erobert. Der 30 Jahre alte Bayer sprang zweimal 130 Meter und belegte damit den zweiten Rang.

Eisenbichler musste sich nur Marius Lindvik aus Norwegen geschlagen geben und bewies eine Woche vor der Skiflug-WM in Vikersund eine ausgezeichnete Form. Dritter wurde der Norweger Robert Johansson. Schon am Freitag im Mixed hatte Eisenbichler eine starke Leistung gezeigt, am Samstag hatte er nach einem Durchgang geführt. Im Duell um das Gelbe Trikot d...

