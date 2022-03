NHL : Eishockey-Profi Sturm wechselt von Minnesota nach Colorado

Eishockey-Profi Nico Sturm wechselt innerhalb der NHL von den Minnesota Wild zu Colorado Avalanche. Wie der Club aus Denver mitteilte, kommt der 26-jährige Augsburger im Austausch für Tyson Jost nach Colorado.

Sturm spielte zweieinhalb Jahre in Minnesota und brachte es in dieser Zeit auf 111 Einsätze in der stärksten Liga der Welt. Der gebürtige Bayer kam in der laufenden Saison auf 17 Punkte (neun Tore, acht Vorlagen) in 53 Spielen. ...

