Turnier in Riga : Eishockey-WM: Corona-Sorgen und forsche Ansagen

Am Freitag beginnt in Riga die Eishockey-Weltmeisterschaft. Die deutsche Auswahl geht ohne Topstar Leon Draisaitl, aber ausgesprochen forsch und ambitioniert in das Turnier.

München | Mit einem Spiel gegen Außenseiter Italien beginnt am Freitag für das deutsche Nationalteam die Weltmeisterschaft in Riga. Es ist die erste WM seit zwei Jahren, weil die Coronavirus-Pandemie 2020 eine Austragung verhinderte. Antworten auf einige wichtige Fragen vor dem Auftakt des Turniers, um das es in den vergangenen Monaten heftige Diskussionen g...

