Reizvolles Duell : Eishockey-WM: Ist Kanada auch für Deutschland schlagbar?

Das deutsche Eishockey-Team fiebert ihrem dritten Auftritt bei der WM in Riga entgegen. Gegen die Top-Nation Kanada soll eine Überraschung her - ähnlich wie in einem ganz besonderen Spiel vor gut drei Jahren.

München | Deutschlands Eishockey-Nationalteam will heute (19.15 Uhr/Sport1) einen WM-Coup gegen Kanada schaffen. Die zwei bisherigen Siege in Riga haben das Selbstvertrauen wachsen lassen. „Wir gehen mit sehr viel Vorfreude in das Spiel“, sagte Top-Verteidiger Moritz Seider: „Wir wollen uns nicht verstecken. Wir wollen das Spiel gewinnen, keine Frage.“ DI...

