DEL : Augsburger Panther für Rest der Saison ohne Trevelyan

Die Augsburger Panther müssen für den Rest der Saison in der Deutschen Eishockey Liga auf Stürmer T.J. Trevelyan verzichten.

von dpa

28. März 2019, 17:05 Uhr

Wie der Verein mitteilte, erlitt der Angreifer in Spiel vier des Viertelfinals gegen die Düsseldorfer EG am 22. März eine Muskel- und Sehnenverletzung an der Oberschenkelrückseite. Deshalb muss er drei Monate pausieren. Die Augsburger Panther führen in der Serie gegen die DEG mit 3:2 und brauchen noch einen Sieg für das Weiterkommen.