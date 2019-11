Eishockey-Königsklasse : Champions-League-Aus für Adler Mannheim

Mit dem Achtelfinal-Aus in der Champions League haben die Adler Mannheim eine Enttäuschung erlebt. Der deutsche Eishockey-Meister kam nicht über ein 1:1 (0:0, 0:1, 1:0) gegen den tschechischen Club Mountfield HK hinaus.

19. November 2019, 21:43 Uhr

Das Hinspiel in Tschechien hatte die Mannschaft von Trainer Pavel Gross mit 0:1 verloren. Der Treffer von Phil Hungerecker war zu wenig (50. Minute). Matěj Chalupa hatte die Gäste kurz vor der zweiten Drittelpause in Führung gebracht (40.).

In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hatten die Mannheimer am Sonntag ihre Negativserie nach vier Niederlagen nacheinander beendet. Der Topfavorit liegt dort auf Rang drei, hat aber 20 Punkte Rückstand auf Tabellenführer EHC Red Bull München. München, in der Vorsaison Finalist in der Champions League, kann am Mittwoch im internationalen Wettbewerb den Viertelfinaleinzug perfekt machen.