Weiter erstklassig : Deutsche Eishockey-U20 sichert sich WM-Klassenverbleib

Die deutschen U20-Eishockey-Junioren spielen weiter erstklassig. Klar mit 6:0 (1:0, 4:0, 1:0) gewann die deutsche Auswahl um Kapitän Moritz Seider am Sonntag in Ostrau das entscheidende Spiel gegen Kasachstan.

Avatar_prignitzer von dpa

05. Januar 2020, 13:46 Uhr

Damit entschied das Team die Relegationsserie mit 2:1 für sich und vermied bei der Weltmeisterschaft in Tschechien den erneuten Abstieg. Das Team des Deutschen Eishockey-Bundes war erst in der Vorsaison nach vier Jahren Zweitklassigkeit wieder in die WM-Gruppe der Top-Nationen aufgestiegen.

Mit vier Toren in gut vier Minuten verhinderten die deutschen Junioren ein Zittern in der dritten Relegationspartie. Dominik Bokk hatte die Auswahl in Führung gebracht (13. Minute) und legte auch den zweiten Treffer nach (31.). Zudem trafen Tim Fleischer (32.), Lukas Reichel (34.) und Niklas Heinzinger (35.) sowie Eric Mik (56.).

Das erste Spiel hatte die deutsche U20 am Donnerstag 4:0 gewonnen. Durch das 1:4 am Samstag war die dritte Partie notwendig geworden.