Ohne Silber-Helden : Eishockey-Team startet zur WM-Vorbereitung nach Russland

Ohne einen Olympia-Silbergewinner an Bord ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft mit Bundestrainer Marco Sturm am Ostermontag zur WM-Vorbereitung nach Russland aufgebrochen.

von dpa

02. April 2018, 11:39 Uhr

Für die ersten Länderspiele nach der Sensation von Pyeongchang nominierte der 39-Jährige notgedrungen einen Rumpfkader mit acht Debütanten. Der ursprünglich ebenfalls eingeladene College-Spieler Nico Sturm sagte die Reise nach Russland ab. In Sotschi spielt Deutschland am 6. und 7. April in zwei Testspielen auf Olympiasieger Russland. Die WM ist vom 4. bis 20. Mai in Dänemark.

«Die beiden Spiele gegen Russland werden eine sehr große Herausforderung für die Jungs. Aber wir achten in dieser Phase nicht so sehr auf die Ergebnisse. Schließlich geht es mehr darum, dass sich die jungen Spieler ans internationale Niveau gewöhnen», sagte Sturm laut Verbandsmitteilung vor dem Abflug gen Moskau. Von dort geht es weiter nach Sotschi.

Wie die Auswahl von Sturm bei der WM letztendlich aussehen wird, wird sich erst kurz vor dem Auftaktspiel herauskristallisieren. 19 von 25 Olympia-Teilnehmern spielen derzeit mit ihren Clubs in den Halbfinalserien der Deutschen Eishockey Liga. Christian Erhoff hat aufgehört. Klar ist, dass die NHL-Profis wieder zur Verfügung stehen.