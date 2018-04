Stürmer : Straubing Tigers verpflichten Kölner Mulock

Die Straubing Tigers haben Angreifer TJ Mulock von den Kölner Haien verpflichtet. Der Deutsch-Kanadier und ehemalige Nationalspieler ist der 17. Akteur im Kader der Niederbayern für die nächste Saison, wie die Tigers bekanntgaben.

von dpa

23. April 2018, 14:47 Uhr

Mulock geht in seine zehnte Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) und erreichte bislang immer die Playoffs. Von 2011 bis 2013 wurde er im Dress der Eisbären Berlin dreimal Meister. In den vergangenen beiden Jahren stürmte der 32-Jährige für Köln. Insgesamt bringt er es bislang auf 494 DEL-Partien und dabei 109 Tore sowie 209 Vorlagen.