Erneute Niederlage : Weißrussland erster Absteiger der Eishockey-WM

Die Eishockey-Auswahl Weißrusslands steht bei der Weltmeisterschaft in Dänemark als Absteiger fest und ist erstmals nach 14 Jahren wieder zweitklassig.

von dpa

12. Mai 2018, 23:02 Uhr

Gegen Österreich verlor der WM-Gastgeber von 2014 in Kopenhagen klar auch sein sechstes Vorrundenspiel mit 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) und kann den letzen Platz der Gruppe A nicht mehr verlassen.

Damit nutzte dem Viertelfinalisten von 2014 und 2015 auch der Trainerwechsel während der laufenden WM nicht mehr. Der weißrussische Verband hatte sich nach den ersten drei Turnier-Niederlagen vom Kanadier Dave Lewis getrennt und dem bisherigen Assistenten Sergej Puschkow die Verantwortung übertragen. Mit nun vier Punkten nimmt Aufsteiger Österreich dagegen 2019 an der A-WM in der Slowakei teil.

Ebenfalls in dieser Gruppe mühte sich Rekordweltmeister und Olympiasieger Russland zu einem 4:3 (0:0, 3:1, 1:2) über die Schweiz und liegt nach fünf von sieben Vorrundenpartien einen Punkt hinter Tabellenführer Schweden.

In der deutschen Gruppe sicherte sich Dänemark auf dem erhofften Weg ins Viertelfinale einen 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)-Pflichterfolg gegen Außenseiter Südkorea. Die Dänen hatten vor 10 591 Zuschauern in Herning überraschend Mühe.

Die Entscheidung über den Absteiger in der Gruppe B fällt am Montag im Duell zwischen Norwegen und Südkorea. Mit dem Sieg der Dänen über Südkorea steht auch endgültig fest, dass die deutsche Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm nicht mehr in die Zweitklassigkeit abrutschen kann.