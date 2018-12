Bundestrainer gesucht : Weiterhin kein DEB-Kommentar zu Trainer-Favorit Söderholm

Der Deutsche Eishockey-Bund will sich auch nach dem Ende der U20-B-WM in Füssen nicht zur Bundestrainer-Suche äußern.

von dpa

16. Dezember 2018, 11:55 Uhr

Mit Verweis auf die Wahl der «Sportler des Jahres» am Abend blockte der DEB auch am Sonntag Stellungnahmen zu den Gerüchten über Toni Söderholm als wahrscheinlichem neuen Trainer des A-Nationalteams ab. Bei der Gala in Baden-Baden ist die DEB-Auswahl als Olympia-Silbermedaillengewinner in der Kategorie «Mannschaft des Jahres» nominiert.

Laut Medienberichten soll der 40 Jahre alte Finne Söderholm, der derzeit den Drittligisten SC Riessersee trainiert, Nachfolger von Marco Sturm werden. Sturm (40) hatte den DEB in Richtung NHL verlassen, um Co-Trainer der Los Angeles Kings zu werden.

Bisher hatte sich der DEB mit Verweis auf die laufende U20-B-WM nicht äußern wollen. Dort hatte der deutsche Nachwuchs mit Söderholm als Co-Trainer am Samstag den Aufstieg in die A-Gruppe perfekt gemacht.

Erwartet wird, dass der neue Bundestrainer noch vor Weihnachten vorgestellt wird.