DEL : Youngster Stützle und Hane führen Mannheim und DEG zum Sieg

Auch am 39. DEL-Spieltag sorgen junge deutsche Profis für Furore. Das 18 Jahre alte Top-Talent Tim Stützle ist maßgeblich am Ausbau der Siegesserie von Meister Mannheim beteiligt. Der 19 Jahre alte Keeper Hendrik Hane überragt beim Sieg Düsseldorfs gegen Nürnberg.

19. Januar 2020, 19:42 Uhr

Meister Adler Mannheim hat seine Siegesserie in der Deutschen Eishockey Liga ausgebaut. Am Sonntag besiegte das Team von Trainer Pavel Gross die Augsburger Panther mit 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).

Dabei schoss der gerade 18 Jahre alt gewordene Tim Stützle sein sechstes Saisontor und punktete damit zum achten Mal in den vergangenen zehn Spielen. Für Mannheim war es der zehnte Heimsieg am Stück und der siebte Erfolg insgesamt. Die Adler festigten damit Platz zwei hinter Vize-Champion EHC Red Bull München. Am Freitag kommt es beim Tabellendritten EHC Straubing zum DEL-Spitzenspiel.

Das Überraschungsteam aus Niederbayern verlor allerdings am Sonntag bei der Düsseldorfer EG 2:3 (1:1, 0:1, 1:1). Am 61. Geburtstag von Trainer Harold Kreis waren der junge Keeper Hendrik Hane und Siegtorschütze Nicholas Jensen die Matchwinner der DEG. Für die Düsseldorfer war der Sieg ein wichtiger Schritt in Richtung Playoff-Qualifikation. Hane (19) und Stützle waren über den Jahreswechsel maßgeblich am Klassenverbleib des deutschen U20-Teams bei der Weltmeisterschaft in Tschechien beteiligt.

Vorjahres-Halbfinalist Augsburg muss 14 Spiele vor dem Ende der Hauptrunde um den Einzug in die Playoffs bangen. Die Konkurrenten Nürnberg Ice Tigers und Grizzlys Wolfsburg punkteten jeweils. Nürnberg bezwang die Kölner Haie mit 6:3 (2:0, 1:2, 3:1). Die Rheinländer bleiben damit auch nach sechs Spielen 2020 noch ohne Sieg. Insgesamt war es die achte Niederlage am Stück. Wolfsburg gewann das Nord-Duell gegen die Fischtown Pinguis aus Bremerhaven 2:1 (0:1, 1:0, 0:0) nach Penaltyschießen.

Einen Achtungserfolg errangen die von der Insolvenz bedrohten Krefeld Pinguine beim 4:1 (1:1, 0:0, 3:0) beim ERC Ingolstadt. Chad Costello traf doppelt für den Drittletzten der Tabelle, bei dem unklar ist, ob er kommende Saison noch in der DEL spielt. In den kommenden Tagen soll sich entscheiden, ob Geldgeber dem Ex-Meister weitere Mittel zur Verfügung stellen, damit zumindest die laufenden Saison zu Ende gespielt werden kann.