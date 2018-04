Finalturnier in Tokio : Elisabeth Seitz sichert sich Turn-Weltcup

Elisabeth Seitz macht große Kasse. Die Stuttgarterin gewinnt am Samstag zum zweiten Mal den Turn-Weltcup im Mehrkampf. Dafür reichte ihr ein fünfter Platz, weil einige Top-Turnerinnen auf den Start in Tokio verzichteten. Auch Andreas Bretschneider landet auf Platz fünf.

von dpa

14. April 2018, 12:01 Uhr

Die deutsche Meisterin Elisabeth Seitz hat zum zweiten Mal nach 2012/13 den Turn-Weltcup im Mehrkampf gewonnen und dafür einen Scheck in Höhe von 25.000 Schweizer Franken (21.000 Euro) kassiert.

Die Stuttgarterin belegte beim Finalturnier in Tokio nach einem Absteiger vom Schwebebalken bei einem gymnastischen Sprung mit 52,299 Punkten zwar nur den fünften Platz, profitierte aber davon, dass die bis dahin in der Gesamtwertung führende Russin Angelina Melnikowa in Japan nicht am Start war.

Den Sieg trug vor eigenem Publikum in einem starken Feld die Japanerin Mai Murakami (56,532) davon, gefolgt von der Amerikanerin Trinity Lemyra Thomas (54,533) und der Französin Melanie de Jesus dos Santos aus Frankreich (53,988). «Ich bin zufrieden mit dem Wettkampf», erklärte Seitz und kündigte gleich an: «Jetzt werde ich auf jeden Fall eine Runde schmeißen».

Zuvor hatte sie sich über ihren Fehler am Balken geärgert, der ihr im Training normalerweise nicht passiere. Dennoch sei ihre Balkenübung besser gewesen als zuletzt bei ihrem zweiten Weltcup-Platz in Stuttgart. An ihrem Spezialgerät Stufenbarren verbuchte die EM-Dritte mit 14,633 Punkten in Tokio den mit Abstand höchsten Wert.

Auch der Chemnitzer Andreas Bretschneider erreichte in der Männer-Konkurrenz mit 80,298 Punkten den fünften Rang. Am Barren vergriff sich der Olympiateilnehmer einmal, am Reck zeigte er das von ihm erfundene Flugelement, leistete sich aber einen anderen Fehler und kam nur auf 13,966 Punkte.

«Der Wettkampf hat sieben Stunden gedauert, da war es nicht einfach, konzentriert zu bleiben», erzählte der Sachse. Der Sieg ging an den japanischen Boden- und Sprung Weltmeister Kenzo Shirai (86,064) vor seinem Landsmann Wataru Tanigawa (84,399) und dem Amerikaner Samuel Mikulak (84,098). Den Gesamterfolg sicherte sich der Chinese Sun Wei.