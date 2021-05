Kritik an Bach : Empörung in Japan über Olympia-Aussagen der IOC-Spitze

IOC-Chef Thomas Bach und sein Vizepräsident John Coates haben mit Aussagen zum Festhalten an Olympia in Tokio für Empörung in Japan gesorgt.

Shinjuku City | Bach hatte Medienberichten zufolge zum wiederholten Mal davon gesprochen, dass für die Austragung der Sommerspiele „Opfer“ nötig seien. Dafür wurde der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees in sozialen Medien massiv kritisiert, viele forderten erneut eine Olympia-Absage. Zuvor hatte bereits der Australier Coates für Aufregung gesorgt, wei...

