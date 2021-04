Kampf in Miami : „Episches Event“: Mayweather boxt im Juni gegen Youtube-Star

Der frühere Boxweltmeister Floyd Mayweather jr.

Miami | steigt vier Jahre nach seinem letzten Kampf erneut in den Ring. Das zunächst für Februar dieses Jahres vorgesehene Duell mit Youtube-Star Paul Logan soll nun am 6. Juni in Miami ausgetragen werden, teilte das Management des 44 Jahre alten Amerikaners mit. Sportlich ist der Fight zwar reizlos, hat dafür aber umso größere geschäftliche Dimensionen. D...

