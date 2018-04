Rudern : Erste Weichenstellung beim Ergometertest

Schwerins Ruderasse Hannes Ocik und Marie-Louise Dräger steigen ambitioniert in die Saison ein

von Ralf Herbst

05. April 2018, 18:06 Uhr

Die erstmals für die Schweriner Rudergesellschaft von 1874/75 antretende Marie-Louise Dräger und ihr Vereinskamerad Hannes Ocik starten morgen in Leipzig mit einem Ergometertest über 2000 m und am Sonntag bei der Frühjahrsregatta des DRV über den langen Kanten von 6 km in die Saison.

„Bedingt durch meinen verspäteten Trainingseinstieg bin ich zwar noch nicht bei hundert Prozent, doch gehe ich beide Aufgaben optimistisch an“, sagt Ocik. Die vormals beim ORC Rostock beheimatete Dräger – die 36-Jährige hatte nach Platz elf bei Olympia in Rio den A-Kaderstatus verloren und ihre Laufbahn eigentlich beendet – gibt in der Messestadt ihr Comeback. Die Polizeimeisterin, wieder in die Sportfördergruppe der Landespolizei aufgenommen, möchte mit Tokio 2020 ihre vierte Olympia-Teilnahme ins Visier nehmen.

Seit Ende Januar verfügt die alleinerziehende Mutter wieder über ein eigenes Boot, das ihr die italienische Firma Filippi zur Verfügung gestellt hat.

Auch für Hannes, den Schlagmann des Weltmeister-Achters von 2017, der nach dem „Schietwetter“ im März-Trainingslager am Lago Azul von portugiesischer „Ergometer-Kellerbräune“ spricht, ist Leipzig mit Blick auf die in zwei Wochen in Essen stattfindenden deutschen Kleinboot-Meisterschaften eine wichtige Zwischenstation: „Die Platzierung bei der Frühjahrsregatta hat Einfluss auf die Bahneinteilung bei der DM. Mein Zweierpartner Jakob Schneider und ich streben einen Platz unter den ersten Sechs an.“ Im Vorjahr hatte Ocik mit Finn Schröder aus Lübeck Rang elf belegt.

Auf dem Ergometer steht die persönliche Bestleistung des 26-jährigen Schweriners bei 5:54 min. „Die Zeit stammt aus 2016. Sie zu toppen, wäre natürlich schön. Ich muss aber realistisch an die Sache herangehen. Gegenüber den Mitbewerbern fehlen mir noch einige Übungseinheiten. Nur bei ein, zwei Sekunden langsamer sollte die Zeit schon stehenbleiben“, gibt der 1,91 Meter große „Backborder“ als Ziel aus.