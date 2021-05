WTA-Turnier : Erster Sieg seit drei Monaten: Williams im Parma weiter

Knapp zwei Wochen vor Beginn der French Open hat Serena Williams auf der WTA-Tour ihren ersten Sieg seit drei Monaten gefeiert.

Parma | Beim Sandplatz-Turnier in Parma setzte sich die 39 Jahre alte Amerikanerin gegen die italienische Qualifikantin Lisa Pigato mit 6:3, 6:2 durch. Die langjährige Nummer eins der Welt benötigte nur 68 Minuten für ihren Erfolg. Williams war in der vergangenen Woche beim Masters-Turnier in Rom gleich in ihrem Auftaktmatch gescheitert und hatte danach ei...

