Weltcup in Klingenthal : Erstmals seit Olympia 2018: Kombinierer holen Dreifacherfolg

Auf der Schanze solide, in der Loipe richtig stark: Die deutschen Kombinierer trumpfen beim Heimspiel in Klingenthal so auf, dass es erstmals seit langem mal wieder für ein deutsches Podium reicht. Dabei hilft auch die WM-bedingte Abwesenheit des Besten.

Klingenthal | Ein Siegerfoto mit ausschließlich deutschen Kombinierern, darauf musste das Team von Bundestrainer Hermann Weinbuch fast drei Jahre lang warten. Erstmals seit den Olympischen Winterspielen von Pyeongchang 2018 haben die vom überragenden Vinzenz Geige...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.