Mitarbeiter-Vorwürfe : Ethikkommission: DOSB-Präsidium soll Vertrauensfrage stellen

Die Ethikkommission des Deutschen Olympischen Sportbundes hat dem DOSB-Präsidium nach Vorwürfen von Mitarbeitern um interne Umgangsformen empfohlen, sich einer Vertrauensabstimmung bei der Mitgliederversammlung zu stellen.

Frankfurt am Main | „Es sollten im Dezember 2021 vorgezogene Neuwahlen stattfinden“, heißt es in dem neunseitigen Bericht des Gremiums unter Vorsitz des früheren Bundesinnenministers Thomas de Maiziére. „Nur eine vorgezogene Wahl des gesamten Präsidiums kann zu einer dauerhaften Vertrauensstiftung im deutschen Sport führen.“ In einem anonymen Schreiben im Namen von Mi...

